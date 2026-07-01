VALVSUS ENNEKÕIKE | PPA juht: Me oleme kelmustega sõjas

Ei möödu päevagi ilma, et meedias räägitaks kellestki, kes on kelmidele raha kaotanud. Hiiumaad külastanud Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševi sõnul on tema teada kelmuste ohvriks langenud ka kelmid ise. Ka kelm on lõppude lõpuks luust ja lihast inimene, kelle inimlikke omadusi saab ära kasutada.