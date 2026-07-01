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VALVSUS ENNEKÕIKE | PPA juht: Me oleme kelmustega sõjas

Ei möödu päevagi ilma, et meedias räägitaks kellestki, kes on kelmidele raha kaotanud. Hiiumaad külastanud Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševi sõnul on tema teada kelmuste ohvriks langenud ka kelmid ise. Ka kelm on lõppude lõpuks luust ja lihast inimene, kelle inimlikke omadusi saab ära kasutada.

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Egert Belitšev lööb maakondades käies kaasa ka patrulli töös. | Foto: Raul Vinni

Egert Belitšev püüab igal aastal veeta vähemalt ühe tööpäeva igas maakonnas. Hiiumaal kohtus ta kolleegidega, vallajuhtidega ja käis ka patrullis. Politseijuht ütles, et ega teda patrullis väga ära ei tunta. Vaid korra oli üks härrasmees tema nimesilti nähes tõdenud, et politsei pealikul olla sarnane nimi. Maakondades käimised aitavad tema sõnul mõista, mis probleemid on pead tõstmas. 

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