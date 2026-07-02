SIHT PAIGAS | Hiiumaa ainus kuldmedalist tahab õppida füsioterapeudiks

Tartu ülikoolis füsioteraapia erialale pürgiva Meribeli esimene valik peale põhikooli lõpetamist oli hoopis arstiteadus. Saamaks selleks paremat ettevalmistust, läks ta õppima Tallinna Reaalkooli, kuid naases üsna pea Kärdlasse.
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