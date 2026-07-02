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SIHT PAIGAS | Hiiumaa ainus kuldmedalist tahab õppida füsioterapeudiks

Meribel Piil, kes sel aastal ainsana lõpetas Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga, jõudis erialavalikuni just gümnaasiumis.
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Meribeli jaoks oli kuldmedali saavutamine ennekõike tõestus iseendale, et ta suudab. | Foto: Häli-Herta Haavapuu

Tartu ülikoolis füsioteraapia erialale pürgiva Meribeli esimene valik peale põhikooli lõpetamist oli hoopis arstiteadus. Saamaks selleks paremat ettevalmistust, läks ta õppima Tallinna Reaalkooli, kuid naases üsna pea Kärdlasse. 

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