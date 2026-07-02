PRESIDENDI KÕRVAL | Maarja Viikmaa: “Minu töö on olla nähtamatu.”

Maikuu alguse päev Hiiumaa haiglas. Vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karise külaskäik. Mööda maja liikudes kostab äkki üllatust väljendav jutuvada. Üks proua Karise kaaskonnas olnud naine läheb ja kallistab üht ning teist haiglatöötajat nagu vana tuttavat. Ja seda ta ongi, sest presidendi ja proua Karise assistent Maarja Viikmaa on käinakas.
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