AHTO ILMAJUTUD | Nädal tuleb jahe ja vihmane

Neljapäeval (2.07) on Eesti kohal väike madalrõhkkond. Ilm on vahelduva pilvisusega ja aeg-ajalt on kergeid vihmahooge.
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Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
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