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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Nädal tuleb jahe ja vihmane

Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks ja ka sajusemaks. Südasuvist sooja võib värskeimate prognooside järgi taas oodata juuli keskpaiku.
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Neljapäeval (2.07) on Eesti kohal väike madalrõhkkond. Ilm on vahelduva pilvisusega ja aeg-ajalt on kergeid vihmahooge.

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