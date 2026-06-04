KAKS MUUDATUST | Hiidlaste sihikindlus kandis vilja

Mullu veebruaris käisime koos valla keskkonna- ja ehituskomisjoni juhtinud Evelin Lehtsaarega Tallinnas. Kohtusime toonase kliimaministri Yoko Alenderiga, kellest on tänaseks saanud Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees. Toimunud kohtumisel selgitasime Hiiumaa üldplaneeringu ja õigusruumi vastuolusid. Kohtumise korraldamisel olid abiks Peep Lillemägi, faktimaterjali ettevalmistamisega aitas Andres Onemar. Teemat aitas pidevalt töös hoida mullu juunis Reformierakonna juhatusse valitud Antti Leigri.
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