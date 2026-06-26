JUHTKIRI | Uhkuse asi

A teise külje peeld, mes senes siis nii kangesti erilist aa. Eks seda va kalakombinaati ole remundit juba mütu aasted ja ühekorra pidi see valmis saama ka ikka. Ja seel Sörul aa muusigasöbrad juba 19 aasted kein. Sedas peabkid.

Aga kummaskid kohtas olli nähja, et nee mölemd aa inimeste eest kangesti asjad. Viskoosas muud pole kuulda olndkid, kui et ilmvöimata ja Eesti kõikse vägevam ja söust asja ma pole enne mette näin. Sörul pole korraldajad platsi peel üldse ringi käia saan, sest köik tahtsid nendega jüttu aeda ja patsuta ja tänada. Üks inimene pani nende ette isegid pöliti maha, naa tänulik olli. Muusigud reekivad, et nad tahtvad köik Sörule esinema tulla, sest seel aa kangesti mõnus.

Ja nee aa ainuld kaks asja. Samasuguseid asju aa Hiiumaa peel mütmed. See aa imeasi, et ühe pisise saare peel söuseid suuri asju tehtakse. Selle jäuks peab muidud natust kogemust ja jülgut ka olema. Ja äga köik saagid senega korda. Söust asja aa ka nähtud, et tehtakse ja tehtakse mütu aasted, aga äi lehe asjaks.

Vahesti kuuled sii saare peel, et äh, mis nüid mei, nee asjad aa köik turistide jäuks tehet. Aga pole mette. Iga mees vöib minna ja olla. Ja peabkid minema ja olema. Äga sa muidu saagid senest midad arvada, kui ise kohale äi lehe. Ja see aa ainuld tore, et majalt ka külalisi tuleb.

See aa teeda värk, et egaspool majal on param. Oma kodu aa naa tavaline ja harjun asi. Eriline muutub ka öhel ajal tavaliseks ja siis äi saagid änam aru, mis sii uhkust tunda vöi kiita aa. Sest kiiduga aa sama kut uhkuse tundmisega. Kui kedad aa tubli ja teeb midad heasti, siis vilud senega ee ja mötled, et jo see peabkid sedas olema.

Nende asjade peele tasubkid laube sauna järel mötelda. Ja olla oma koduste asjade üle uhke ja tegijadele kiidusönu öölda.