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JUHTKIRI

JUHTKIRI | Mõttepöörde koht

Viimasel ajal on Hiiu Lehes ilmunud päris mitmeid arvamuslugusid, mis puudutavad Hiiumaa tulevikku. Näiteks Ulf Johanssoni kolumnid ja Roman Lukase arvamused arengukava teemadel. Need on leidnud ka laialdast vastukaja.
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Arutelu käib, mis on väga hea, sest just diskussioon ja vaidlus, mitte üksteise süüdistamine, viivad edasi.

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