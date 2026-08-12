Arutelu käib, mis on väga hea, sest just diskussioon ja vaidlus, mitte üksteise süüdistamine, viivad edasi.
JUHTKIRI
JUHTKIRI | Mõttepöörde koht
Viimasel ajal on Hiiu Lehes ilmunud päris mitmeid arvamuslugusid, mis puudutavad Hiiumaa tulevikku. Näiteks Ulf Johanssoni kolumnid ja Roman Lukase arvamused arengukava teemadel. Need on leidnud ka laialdast vastukaja.
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