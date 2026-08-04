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SPORT

JALGPALL | FC Hiiumaa mängis Paidega viiki

FC Hiiumaa tegi laupäeval Eesti jalgpalli meistrivõistluste II liiga 16. voorus kodusel Kärdla linnastaadionil 1:1 viigi Paide Linnameeskond U21-ga. Kodumeeskonna päästis Juhan Jograf Siim, kes lõi värava kohtumise viiendal üleminutil. Mängule oli Kärdla linnastaadionile tulnud kaasa elama 93 pealtvaatajat.
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FC Hiiumaa esindusmeeskond. | Foto: Mario Degtjov / Hiiumaa Jalgpall

Avapoolaeg möödus väravateta ning vaheajale mindi seisul 0:0. Paide noormehed asusid juhtima 61. minutil, kui värava lõi Carlis Rak.

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