Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis

ARVAMUS

ARVAMUS | Kas ma olen laisk!?

Juba mitmendat korda loen üleskutset liituda sammuväljakutsega, aga minu puhul lihtsalt kutseks see jääbki. Siiski hakkan mõtlema, et kas ma siis ei hooli oma tervisest, kas mul on raske liikuda või ma ei tea, et sammumine on vajalik. Hädapäraseid toimetusi teevad ju kõik inimesed ja nad ei mõtle sealjuures, mitu liigutust ta seoses ärkamise-söömise-tööle tõttamisega teeb.

Avatar photo
Helja Kaptein. | Foto: Eike Meresmaa

Jälgin teadlikult ühte oma päeva, et saada teada, kas suudan ka ilma teiste toeta olla piisavalt aktiivne, ilma et peaksin võtma eraldi aega tühjade kilomeetrite käimiseks. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

TÄNUKÕNE | Koolijuhi lahkumiskõne

26 aastat koolijuhina on olnud minu jaoks suur au ja erakordne võimalus. Olen selle eest südamest tänulik. Seda teekonda võib tõesti pidada minu elutööks.

3 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI KESSELAIULT | Pääsukese 40. juubeliaasta laiul

Jagan teiega üht Rahvatantsuseltsi Pääsuke toredat mälestust sellest, kui Kesselaiule esinema mindi. Pääsukeste jaoks pole see saar sugugi tundmatu ning meie side ja käigud...

4 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Hiiumaa jäi jaanilaupäeval presidendi võidutuleta

Hiiumaa jäi jaanilaupäeval presidendi võidutuleta

1 päev ago

UUDISED

ÜÜRIMAJA TÜLI | Ehitaja ootab arvete tasumist (lisatud kommentaarid)

Sadama üürimaja ehituse vaidluses saatis ehitaja Markend Team OÜ juht Margo Lipp vallavalitsusele kirja, kus räägib kuidas tellija ehk Sadama Üürimaja OÜ venitab arvete...

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×