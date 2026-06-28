ARVAMUS | Kas ma olen laisk!?

Juba mitmendat korda loen üleskutset liituda sammuväljakutsega, aga minu puhul lihtsalt kutseks see jääbki. Siiski hakkan mõtlema, et kas ma siis ei hooli oma tervisest, kas mul on raske liikuda või ma ei tea, et sammumine on vajalik. Hädapäraseid toimetusi teevad ju kõik inimesed ja nad ei mõtle sealjuures, mitu liigutust ta seoses ärkamise-söömise-tööle tõttamisega teeb.