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ARVAMUS | Jahtklubi Dago vajab klubimaja

Suure mereriigi väike jahtklubi tähistab tänavu Kalurite päeval ehk 10. juulil oma 50. juubelit. Eks mittetulundustegevust tehakse teisteski valdkondades ning suuremaid ja väiksemaid seltse-klubisid on ka Hiiumaal läbi ajaloo olnud, kuid jahtklubi Dago on omaette märgilise tähendusega nähtus.
Kolumnist Jaano Martin Ots. | Foto: Raul Vinni

Juba klubi nimevalikuga vihjati Hiiumaa sidemetele Rootsiga ehk piiritaguse vaba maailmaga. Sellest tekkis vene ajal paras jama ning nime ametlikus versioonis tuli täpid klubi esimese purjelaeva pardale maalitud “ö” tähelt maha kraapida. Kuid mõttes kinnistus päevasaare rootsikeelne nimi seda enam.

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