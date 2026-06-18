ARVAMUS | Jahtklubi Dago vajab klubimaja

Suure mereriigi väike jahtklubi tähistab tänavu Kalurite päeval ehk 10. juulil oma 50. juubelit. Eks mittetulundustegevust tehakse teisteski valdkondades ning suuremaid ja väiksemaid seltse-klubisid on ka Hiiumaal läbi ajaloo olnud, kuid jahtklubi Dago on omaette märgilise tähendusega nähtus.