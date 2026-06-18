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VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 18. juunil

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 18. juunil 2026, kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
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Päevakorras on:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Pärna külas Liini ja lähiala kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge

3. Prählamäe külas Vana-Kokla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge

4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Ulaste, Koidma küla)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Evely Kaibald

5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Trommi kinnisasi, Nõmmerga küla)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

6. Hiiu mnt 10 kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (Käina aleviku soojatrass)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

7. Uus-Vihura kinnisasja Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (Käina aleviku soojatrass)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

8. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Koolipargi kinnisasi, Käina alevik)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

9. Hoonestusõiguse seadmine Väike-Sadama tn 1c kinnistule
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

10. Hiiumaa valla 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

11. Garantiikirja andmine Sihtasutusele Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

12. Hiiumaa Vallavolikogu 19.03.2026 otsuse nr 28 “Varalise kohustuse võtmine ja garantii andmine ELENA-ISLANDS projektis osalemiseks„ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg

13. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks ja täiendavate vahendite eraldamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

14. Hiiumaa Raamatukogud põhimäärus (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

15. Hiiumaa Vallavolikogu 18.09.2025 määruse nr 124 „Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi

16. Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 määruse nr 55 “Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine” muutmine
Ettekandja: abivallavanem Tiit Reha, Hiiumaa Vallavalitsuse vallavara spetsialist Tõnis Paljasma

17. Hiiumaa Vallavolikogu 19.09.2024 määruse nr 72 “Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus” muutmine (I lugemine)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

18. Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2024 määruse nr 103 “Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord” muutmine (I lugemine)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.Reklaam Sisuleht

19. Hiiumaa Vallavolikogu 11.12.2025 otsuse nr 13 „ Hiiumaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Inge Talts

20. Arupärimine vallavalitsuse liikmele Tiit Rehale Sadama üürimaja OÜ äriplaani, nõukogu koosolekute protokollide ja seatud hüpoteekide kohta

21. Umbusalduse avaldamine Hiiumaa valla vallavanemale Hergo Tasujale
Vajadusel: Hiiumaa vallavanema valimine

22. Muud küsimused
Pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Hiiumaa elanike turvatunde ja vältimatu meditsiinitranspordi tagamisest

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