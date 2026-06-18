VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 18. juunil

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Pärna külas Liini ja lähiala kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
3. Prählamäe külas Vana-Kokla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Ulaste, Koidma küla)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Evely Kaibald
5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Trommi kinnisasi, Nõmmerga küla)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes
6. Hiiu mnt 10 kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (Käina aleviku soojatrass)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes
7. Uus-Vihura kinnisasja Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (Käina aleviku soojatrass)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes
8. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Koolipargi kinnisasi, Käina alevik)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes
9. Hoonestusõiguse seadmine Väike-Sadama tn 1c kinnistule
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas
10. Hiiumaa valla 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
11. Garantiikirja andmine Sihtasutusele Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
12. Hiiumaa Vallavolikogu 19.03.2026 otsuse nr 28 “Varalise kohustuse võtmine ja garantii andmine ELENA-ISLANDS projektis osalemiseks„ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg
13. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks ja täiendavate vahendite eraldamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
14. Hiiumaa Raamatukogud põhimäärus (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
15. Hiiumaa Vallavolikogu 18.09.2025 määruse nr 124 „Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi
16. Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 määruse nr 55 “Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine” muutmine
Ettekandja: abivallavanem Tiit Reha, Hiiumaa Vallavalitsuse vallavara spetsialist Tõnis Paljasma
17. Hiiumaa Vallavolikogu 19.09.2024 määruse nr 72 “Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus” muutmine (I lugemine)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
18. Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2024 määruse nr 103 “Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord” muutmine (I lugemine)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
19. Hiiumaa Vallavolikogu 11.12.2025 otsuse nr 13 „ Hiiumaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Inge Talts
20. Arupärimine vallavalitsuse liikmele Tiit Rehale Sadama üürimaja OÜ äriplaani, nõukogu koosolekute protokollide ja seatud hüpoteekide kohta
21. Umbusalduse avaldamine Hiiumaa valla vallavanemale Hergo Tasujale
Vajadusel: Hiiumaa vallavanema valimine
22. Muud küsimused
Pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Hiiumaa elanike turvatunde ja vältimatu meditsiinitranspordi tagamisest