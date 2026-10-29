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KULTUUR

UUS KRIMIROMAAN | Jan I. Saluranna krimilugu puudutab ka Hiiumaad

Hiiumaal mälumängude korraldaja ja kohvikupidajana tuntud Jan Ignahhin üllatas avalikkust krimiromaaniga, mille avaldas küll pseudonüümi all.

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Jan ja tema kirjutatud raamat "Surnud mehe kindlustus". | Foto: Raul Vinni

Aasta aega tagasi Hiiu Lehe veergudel persooniloona räägitud loos tunnistas Jan Ignahhin, et unistab pensionipõlve veeta mõnel briti saarel ajaloolist fiktsiooni kirjutades. Reaalsus sai juba osaliselt tõeks enne pensioniiga. 

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