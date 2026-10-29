UUS KRIMIROMAAN | Jan I. Saluranna krimilugu puudutab ka Hiiumaad

Aasta aega tagasi Hiiu Lehe veergudel persooniloona räägitud loos tunnistas Jan Ignahhin, et unistab pensionipõlve veeta mõnel briti saarel ajaloolist fiktsiooni kirjutades. Reaalsus sai juba osaliselt tõeks enne pensioniiga.
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