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JALGPALL | FC Hiiumaa võitis Florat ja jätkab kolmandana

FC Hiiumaa alistas pühapäeval Tallinnas peetud jalgpalli II liiga 28. vooru kohtumises Tallinna FC Flora U19 meeskonna 3:2 ning jätkab liigatabelis kolmandal kohal. Hiidlastele tõi võidu Juhan Jograf Siimu kaks väravat, ühe tabamuse lisas Kermo Platov.
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FC Hiiumaa alistas Tallinna FC Flora ja asub hetkel liigatabelis kolmandal kohal. | Foto: Mario Degtjov

Sportland Arenal peetud kohtumises läks FC Hiiumaa avapoolajal 2:0 juhtima. Juhan Jograf Siim avas skoori 26. minutil ning Kermo Platov suurendas eduseisu kümme minutit hiljem. Flora vastas kahe väravaga, kuid võiduvärava lõi 79. minutil Siim, kindlustades hiidlastele hooaja 19. võidu.

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