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SPORT

TUBLI TULEMUS | Hiiumaa noored jalgpallurid võitsid rahvusvahelisel turniiril kaks mängu

FC Hiiumaa / Hiiumaa Spordikooli 2016. sünniaastakäigu võistkond saavutas 24.–25. oktoobril Tallinnas peetud rahvusvahelisel Arena Autumn Cupi jalgpalliturniiril kümne võistkonna seas kuuenda koha. Hiidlased võitsid viiest kohtumisest kaks, alistades Läti ja Soome võistkonnad.
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FC Hiiumaa/Hiiumaa Spordikooli U11 noored vutipoisid osalesid rahvusvahelisel turniiril Arena Autumn Cupil. | Foto: Mario Degtjov

Treenerite Mario Degtjovi ja Hargo Liivingu juhendamisel mängisid noored B-tugevusklassis, kus osalesid Eesti klubide kõrval ka välisvõistkonnad.

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