Treenerite Mario Degtjovi ja Hargo Liivingu juhendamisel mängisid noored B-tugevusklassis, kus osalesid Eesti klubide kõrval ka välisvõistkonnad.
SPORT
TUBLI TULEMUS | Hiiumaa noored jalgpallurid võitsid rahvusvahelisel turniiril kaks mängu
FC Hiiumaa / Hiiumaa Spordikooli 2016. sünniaastakäigu võistkond saavutas 24.–25. oktoobril Tallinnas peetud rahvusvahelisel Arena Autumn Cupi jalgpalliturniiril kümne võistkonna seas kuuenda koha. Hiidlased võitsid viiest kohtumisest kaks, alistades Läti ja Soome võistkonnad.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa liikumisõpetajate initsiatiivil on Hiiumaa õpetajad juba teist aastat vahetult enne sügis- või kevadvaheaega kohtumas erinevates spordihoonetes üle Hiiumaa, et ühiselt koos liikumisrõõmu jagada...
POLITSEI
Septembris lõpetas politsei kriminaalmenetluse, millega uuriti Hiiumaa vallale kuuluva freesasfaldi võimalikku omastamist. Uurimine näitas, et materjali ei omastatud.
PILTUUDIS
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) rajas Ninametsa poolsaarele Ninaotsa vaatetorni, millesarnast Hiiumaal varem polnud.
ARVAMUS
Kärdla uue lasteaia ehitamine on Hiiumaa valla jaoks enamat kui ühe hoone rajamine. See on suur rahaline otsus, mille mõju ulatub järgmiste aastate eelarvetesse...