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MUUSIKAKOHVIK | HIIG+ kutsub hingedepäeval Suuremõisa lossi

Hingedepäeval, 2. novembril avavad HIIG+ õpilased ja õpetajad Suuremõisa lossi teise korruse saalis sügiskohviku, kus lisaks kohvile, teele ja maitsvatele suupistetele saab nautida luulet ja muusikat.
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HIIG+ muusikakohvik 2. novembril kell 17-21.

Oma lauasahtlis seisnud luuletused toovad avalikkuse ette HIIG+ õpetajad. Lisaks mitme õppejõu luulelüürikale jagavad oma värsse ka Viiu Härm, Paul-Eerik Rummo ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa. Muusikaliselt astuvad üles HIIG+ õpilased Timo Lige juhendamisel. 

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