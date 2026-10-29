Oma lauasahtlis seisnud luuletused toovad avalikkuse ette HIIG+ õpetajad. Lisaks mitme õppejõu luulelüürikale jagavad oma värsse ka Viiu Härm, Paul-Eerik Rummo ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa. Muusikaliselt astuvad üles HIIG+ õpilased Timo Lige juhendamisel.
UUDISED
MUUSIKAKOHVIK | HIIG+ kutsub hingedepäeval Suuremõisa lossi
Hingedepäeval, 2. novembril avavad HIIG+ õpilased ja õpetajad Suuremõisa lossi teise korruse saalis sügiskohviku, kus lisaks kohvile, teele ja maitsvatele suupistetele saab nautida luulet ja muusikat.
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