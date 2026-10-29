MUUSIKAKOHVIK | HIIG+ kutsub hingedepäeval Suuremõisa lossi

Oma lauasahtlis seisnud luuletused toovad avalikkuse ette HIIG+ õpetajad. Lisaks mitme õppejõu luulelüürikale jagavad oma värsse ka Viiu Härm, Paul-Eerik Rummo ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa. Muusikaliselt astuvad üles HIIG+ õpilased Timo Lige juhendamisel.