Arengukava lähtub kolmest omavahel tihedalt seotud valdkonnast: hiidlased, elukeskkond ja majanduskeskkond. Ükski neist ei toimi eraldi. Just nende koosmõju määrab, milliseks Hiiumaa kujuneb. Selline käsitlus aitab vältida “silotornistumist“ ning toetab terviklikke otsuseid.
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ÜTLE SÕNA SEKKA | Millist Hiiumaad soovime aastal 2040?
Hiiumaa on aastal 2040 saar, kuhu noored tulevad (tagasi), kus ettevõtted leiavad töötajad, teenused on kättesaadavad ning loodus on hoitud. Kuidas sinna jõuda? Just sellele küsimusele otsib vastust arengukava, mida praegu uuendame.
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- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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