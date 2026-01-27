TEHTUD | Koolitoit jõuab nüüdsest toidukappi

Toidukapi eestvedaja Siiri Kaldma sõnul sündis otsus kiiresti ja ilma liigse bürokraatiata. “Saime põllumajandus- ja toiduameti kinnituse, et koolitoidust ülejäävat toitu võib panna toiduringluskappi. Mõni tund hiljem oli kapis juba rassolnik, mannavaht ja lõhevorm,” kirjeldas ta.
Möödunud laupäeval, 24. jaanuaril tänati ja tunnustati Palade Põhikooli saalis Hiiumaa kodutütreid, noorkotkaid, noortejuhte ning nende toetajaid ja koostööpartnereid. Samuti tähistati Kodutütarde 94. aastapäeva.
Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 26 inimese võrra, kuid surmasid oli üle kahe korra rohkem kui sünde.
Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuendus...
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega.