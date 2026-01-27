Jälgi meid
TEHTUD | Koolitoit jõuab nüüdsest toidukappi

Kärdla toiduringluskappi on nüüdsest võimalik tuua ka koolilastest ülejäänud koolitoitu. Esimesed portsjonid Käina kooli toitu on juba kappi jõudnud ning järgmiseks liitujaks on Kärdla kool.
Avatar photo
Koolitoidust ülejääv toit jõudis juba mõned tunnid peale PTA kinnituse saamist toidukappi. | Foto: Kärdla toiduringlus/ Marta Kagadze

Toidukapi eestvedaja Siiri Kaldma sõnul sündis otsus kiiresti ja ilma liigse bürokraatiata. “Saime põllumajandus- ja toiduameti kinnituse, et koolitoidust ülejäävat toitu võib panna toiduringluskappi. Mõni tund hiljem oli kapis juba rassolnik, mannavaht ja lõhevorm,” kirjeldas ta.

