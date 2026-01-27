TEHTUD | Koolitoit jõuab nüüdsest toidukappi

Toidukapi eestvedaja Siiri Kaldma sõnul sündis otsus kiiresti ja ilma liigse bürokraatiata. “Saime põllumajandus- ja toiduameti kinnituse, et koolitoidust ülejäävat toitu võib panna toiduringluskappi. Mõni tund hiljem oli kapis juba rassolnik, mannavaht ja lõhevorm,” kirjeldas ta.