PARIMATE HULGAS | Hiidlased osalesid jääpurjetamise tiitlivõistlustel

Jääpurjetamises selgub võistluspaik tihti vahetult enne võistluse algust, umbes päev-kaks varem. Korraldajamaa Poola otsustas pidada võistluse Rootsis, nii seadsidki 16 eesti sportlast end sinnapoole teele. Kahe esimese päevaga oli selge, et mägise maastiku vahel paikneval järvel võistluse pidamiseks sobivaid tuuleolusid ei ole ja kogu võistlus viiakse üle Poola.