NÖÖBIST KINNI | Mis sai Kärdla sadama aeraatorist?

Mis on saanud aeraatorist ja miks pole seda vette pandud? Millised võimalused on Kärdla sadamas riietumiseks?
Vastab SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Romet Keskla: “Tegemist ei ole
Aastal 2022 paigaldati Kärdla sadama talisupluskohta aeraator, mis hoidis jääauku jäävabana ning riietumiseks sai kasutada käi ääres asuvat soojakut. Täna peavad talisuplejad aga ise jääauku lahti hoidma.
Saarte Energiaagentuuri (EISEA) ja Kanada Victoria Ülikooli juhitud algatus Accelerating Community Energy Transformation (ACET) alustavad koostööd, mille raames viiakse läbi kolm põhjalikku uuringut kohaliku...
Oleme kõik harjunud, et juba aastaid saab heategevus eriti suure hoo sisse just jõulude ajal.
Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt oma arenguprojekti esimese etapi, mille keskmes oli Eesti ühe tunnustatuima bowlingutreeneri Kert Truusi kaasamine ning bowlingu algkoolituse läbiviimine Hiiumaal.
Haridus- ja Teadusministeerium valis konkursiga Hiiumaa uue riigikooli juhiks Maris Nõmmik-Kärtneri, kes asub ametisse 10. veebruaril. Ta käivitab uue riigikooli, mis alustab õpet 1....