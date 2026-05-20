Konkurents oli tihedam kui praami järjekord jaanipäeval, kuid Hiiumaa au ja väärikust kaitsnud Emmaste Põhikooli 4.–6. klassi trupp ei osalenud festivalil niisama mütsiga lüües. Nad läksid hoopis vaipa kuduma. Ja milline triumf – hiidlased tulid tagasi ühega viiest laureaaditiitlist ning nelja näitlejapreemiaga.
MEILE KIRJUTATAKSE | Emmaste õpilased tulid Saaremaalt tiitliga
15.–16. mail kogunes Saaremaa pealinna Kuressaarde tõeline Eesti kooliteatrite kahurvägi. Riigifestivalile “Kooliteater 2026 KURESSAARE”, marssis kohale 17 näitetruppi põhikoolidest (4.–9. klassi õpilased).
