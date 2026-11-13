MAAELU | Hille ja Tipsu hoiavad teineteisele seltsi

Kõrva talu Kuriste külas elab oma tavalist sügisest elu. Maja juures asuvalt põllulapilt on peedid koristatud ja maa küntud. Koer Pruuno haugub külalisi vastu võttes, ilmselt olles valmis meid kallistustega lämmatama. Kukk võtab hääle üles, et anda kanadele märku aia juurest eemale tulla.
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