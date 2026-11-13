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ELU

MAAELU | Hille ja Tipsu hoiavad teineteisele seltsi

Tänapäeval pole just tavapärane, et keegi peab kodus lehma. Hille Kõrva jaoks on Tipsu ka pigem lemmikloom, kuid piim raisku ei lähe.

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Kuriste külas elava Hille Kõrva jaoks on 11-aastane lehm Tipsu pigem lemmikloom kui sissetulekuallikas. | Foto: Eike Meresmaa

Kõrva talu Kuriste külas elab oma tavalist sügisest elu. Maja juures asuvalt põllulapilt on peedid koristatud ja maa küntud. Koer Pruuno haugub külalisi vastu võttes, ilmselt olles valmis meid kallistustega lämmatama. Kukk võtab hääle üles, et anda kanadele märku aia juurest eemale tulla. 

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