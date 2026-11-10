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KULTUUR

TUNNUSTUS | Foto Hiiumaa Põlise leppe kividest tõi taas auhinna

Hiiumaa Põlise leppe kivid pälvisid teist aastat järjest tähelepanu, kui Hiite Maja sihtasutus kuulutas välja ajalooliste looduslike pühapaikade 19. rahvusvahelise kuvavõistluse võitjad. Ajaloolise Läänemaa auhinna pälvis tänavu Heidi Võsu jäädvustus Põlise leppe kividest.

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Heidi Võsu foto Hiiumaa Põlise leppe kividest. | Foto: Heidi Võsu / Hiite kuvavõistlus 2026

Heidi Võsu auhinnatud foto kannab pealkirja “Vaikivad tunnistajad”. Pühalepa külas asuvate Põlise leppe kivide külastus jättis fotograafile sügava mulje ning pani mõtisklema nende päritolu üle.

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