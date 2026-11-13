Suve lõpus – sügisel algul külastasid peamiselt Kärdla ja Kuressaare politseinikud Taanile kuuluvat Bornholmi, Rootsi Gotlandi ja Ölandi ning Soome Ahvenamaa politseijaoskondi. Peamine eesmärk oli uurida, kuidas valmistuvad teised Läänemere saared kriisideks ja mida oleks nende kogemustest õppida.
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SAARTE KOOSTÖÖ | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas
Nelja Läänemere saart külastanud Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp nendib, et kuigi saarte igapäevased mured on paljuski sarnased, on Rootsis ja Taanis politseinikke rohkem ning kriisideks valmistumisel arvestatakse sellega, et saar peab suutma ka mandrilt saabuva abita toime tulla.
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