SAARTE KOOSTÖÖ | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas

Nelja Läänemere saart külastanud Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp nendib, et kuigi saarte igapäevased mured on paljuski sarnased, on Rootsis ja Taanis politseinikke rohkem ning kriisideks valmistumisel arvestatakse sellega, et saar peab suutma ka mandrilt saabuva abita toime tulla.