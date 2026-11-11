Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis

TEEMA

HIIDLASED MARDILAADAL | Hiidlaste Külmking tegi Mardilaadal pahandust

Tallinnas peetud 30. Mardilaadal olid Hiiumaa käsitööliste menukaimaks kaubaks taas saarel valmistatud lõngad. Hiiumaa Muuseumi letis osteti aga kõige rohkem nalja- ja lasteraamatuid.

Avatar photo
Mardilaada Hiiumaa naiskond (vasakult) Maria Merimaa, Jaanika Kuusk, Nele Eller, Irina Tammis, Kaidi Lillemägi, Mari Nittim, Kätlyn Kaevand, ees vokiga Tiia Niinemäe. | Foto: Hiiumaa Käsitööselts

Neljandat aastat ühiselt väljas olnud Hiiumaa Muuseum ja Hiiumaa Käsitööselts pakkusid külastajatele ka võimalust mardimaske meisterdada ning näha, kuidas vokiga lõnga kedratakse.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 12. novembril

Hiiu Leht 12. novembril Juhtkiri | Võimatu on võimalik Arvamus | Hiiumaa – saar raudse tervisega inimestele? Arvamus | Hiiumaa on varjumiseks valmis? Repliik...

7 tundi ago

SPORT

ESIKOHT | Hiiumaa rallimeestele Läti sarja võit

Rallisõitja Jarmo Lige ja tema kaardilugeja Sten Kuusik lõpetasid tänavuse Läti miniralli karikasarja 2WD Rookie klassi üldvõitjatena.

9 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Esimesed lumehelbed tulekul

Ilm on pööranud jahedama pale ning lähipäevil näeb tõenäoliselt esimesed pooltahked sademed ka ära. See tähendab, et võiks autoninad suunata rehvivahetuse suunas.

10 tundi ago

TEEMA

MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna hiidlased pidasid aasta viimase kohtumise

Laupäeval, 31. oktoobril kogunesid Tallinna hiidlased huvialaklubisse Raavis oma selleaastasele sügiskokkusaamisele.

11 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×