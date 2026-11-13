MEILE KIRJUTATAKSE | Uutest õpivõimalustest Hiiumaal

2026. aastal käivitas Haridus- ja Teadusministeerium toetusmeetme “Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamiseks“ (TAHE). Tasemeõpe on õpe, mille eesmärk on saavutada mingi kindel haridustase ja saada tunnistus. Projekti eesmärk on tuua õppima täiskasvanuid, kellel puudub põhi- või keskharidus.

Haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal on öelnud, et “paindlikud õppevormid ja toimiv tugisüsteem aitavad inimestel õppesse naasta ja seal püsida. See ei ole ainult hariduslik küsimus, vaid ka sotsiaalne ja majanduslik – iga lõpetatud õppeaasta tähendab paremaid oskusi ja paremat toimetulekut.“

Toetusmeede TAHE on Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi kaasrahastatav programm. Selle raames koolitatakse ka täiskasvanutega töötavaid õpetajaid ja tugispetsialiste. HIIG+ on programmiga ühinenud. Juba on toimunud õpilastele ja õpetajatele õppe- ja kultuurireis Tallinna. Tutvusime Tallinna Ülikooli ja Sisekaitseakadeemiaga, külastasime Rahvusooperit Estonia, nautisime balletti “Anna Karenina”. Koolide valikul arvestame õpilaste soove, teatri- ja muuseumikülastusi plaanides lähtume ka õppekavast.

Projekti raames saame pakkuda erinevaid kursusi. Alustame matemaatikaga. Esimene kohtumine on 17. novembril kell 17.30 Uus tänav 4 (peamaja kõrval olev õppehoone ehk kolledži maja) ruumis 103. Eesti keele kursus algab 19. novembril samas kohas kell 17.15 ja kestab kaks tundi. Inglise keele kursuse kohta tuleb info kooli kodulehele.

Kursused on tasuta. Ootame õppima kõiki üle 18-aastaseid inimesi, kes tahavad sooritada riigieksameid, edasi õppida kutsekoolis või gümnaasiumis. Tulla võivad ka need, kes tahavad lihtsalt oma oskusi täiendada, unustatut meelde tuletada.

Loo autorid MS õppe õpetajad Külli Jesmin ja Anu Hülg