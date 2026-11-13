Jälgi meid
Piip ja Tuut Piparköögis Päis 13-20.11.2026

GALERIID

GALERII | Kärdla lasteaed tähistas 45. sünnipäeva

Kärdla lasteaias oli 13. novembril tavapärasest pidulikum meeleolu, sest lasteaiapere tähistas maja 45. sünnipäeva. Hommikul peeti pidu väiksemate lastega, seejärel kogunesid suuremad lapsed koos külalistega sünnipäeva tähistama.
Avatar photo
Kärdla lasteaed tähistas 45. sünnipäeva laulude ja tantsudega. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdla lasteaia praegune peahoone avati 10. novembril 1981. Lasteaia juhataja Tiina Hinno meenutas, et selle aja jooksul on majas üles kasvanud mitu põlvkonda lapsi. “Selles majas on käinud teie isad ja emad ning mõnel lapsel isegi vanaemad ja vanaisad,“ rääkis ta.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

MEILE KIRJUTATAKSE | Uutest õpivõimalustest Hiiumaal

Sellest õppeaastast on võimalik jätkata õpinguid uues koolis – Hiiumaa Gümnaasiumis ja Rakenduslikus Kolledžis. Nimi on uus, aga sisu on endiselt õppimine, enesetäiendamine, areng....

2 tundi ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Ujumisredel sai Kärdla sadamas uue asukoha

Hiiumaa Sadamad andis teada, et Kärdla sadamas on ujumisredel paigaldatud uude kohta ning jääb vette aastaringselt. Ujumisredel asub nüüd lõunamuuli kõrval asuva kalurite ujuvkai...

6 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Tiigist leiti uppunud naine

Hiiumaa Muuseum jälle esimene

10 tundi ago

TEEMA

SAARTE KOOSTÖÖ | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas

Nelja Läänemere saart külastanud Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp nendib, et kuigi saarte igapäevased mured on paljuski sarnased, on Rootsis ja Taanis politseinikke rohkem...

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×