Kärdla lasteaia praegune peahoone avati 10. novembril 1981. Lasteaia juhataja Tiina Hinno meenutas, et selle aja jooksul on majas üles kasvanud mitu põlvkonda lapsi. “Selles majas on käinud teie isad ja emad ning mõnel lapsel isegi vanaemad ja vanaisad,“ rääkis ta.
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GALERII | Kärdla lasteaed tähistas 45. sünnipäeva
Kärdla lasteaias oli 13. novembril tavapärasest pidulikum meeleolu, sest lasteaiapere tähistas maja 45. sünnipäeva. Hommikul peeti pidu väiksemate lastega, seejärel kogunesid suuremad lapsed koos külalistega sünnipäeva tähistama.
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