GALERII | Kärdla lasteaed tähistas 45. sünnipäeva

Kärdla lasteaia praegune peahoone avati 10. novembril 1981. Lasteaia juhataja Tiina Hinno meenutas, et selle aja jooksul on majas üles kasvanud mitu põlvkonda lapsi. “Selles majas on käinud teie isad ja emad ning mõnel lapsel isegi vanaemad ja vanaisad,“ rääkis ta.