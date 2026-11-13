25 AASTAT TAGASI | Tiigist leiti uppunud naine

Hiiumaa Muuseum jälle esimene
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Nelja Läänemere saart külastanud Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp nendib, et kuigi saarte igapäevased mured on paljuski sarnased, on Rootsis ja Taanis politseinikke rohkem...
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Kärdla päevakeskuses ei pea pensionäridele enam seletama, mis on tehisaru ehk hiiu keeles kuntsmuistus. Sellelt küsitakse nõu lillekasvatuse ja tervise kohta, lastakse koostada treeningkavasid...
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Hiiumaalt eemale õppima minek nõuab noorelt inimeselt julgust ja pealehakkamist. Aleks Pisa, Joonas Teller ja Rasmus Hugo Kallas käivad mandril juba teist õppeaastat. Oma...
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Jutustasin ühele tuttavale, et mu kassid on vilkad musträstaid püüdma ja et surnud linnu leidmine teeb mind iga kord äärmiselt kurvaks. Just seepärast, et...