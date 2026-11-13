KUNTSMUISTUSE TRIKID | Tehisaru teab kõike. Isegi seda, mida pole kunagi olnud

Päevakeskuse saali on Hiiu Lehega kohtuma tulnud toatäis inimesi. Kokku oli lepitud, et räägime tehisarust, aga tingimusel, et enne räägime lehejutte ka. Esmalt käime üle, kuidas Hiiu Lehte tehakse ja kui palju kuntsmuistust lehetöös kasutatakse. Tuleb jutuks ka see, et inimesed eksivad ning kokkusaamise päeval ilmunud lehes oli paar inimlikku apsakat sees.