Päevakeskuse saali on Hiiu Lehega kohtuma tulnud toatäis inimesi. Kokku oli lepitud, et räägime tehisarust, aga tingimusel, et enne räägime lehejutte ka. Esmalt käime üle, kuidas Hiiu Lehte tehakse ja kui palju kuntsmuistust lehetöös kasutatakse. Tuleb jutuks ka see, et inimesed eksivad ning kokkusaamise päeval ilmunud lehes oli paar inimlikku apsakat sees.
TEEMA
KUNTSMUISTUSE TRIKID | Tehisaru teab kõike. Isegi seda, mida pole kunagi olnud
Kärdla päevakeskuses ei pea pensionäridele enam seletama, mis on tehisaru ehk hiiu keeles kuntsmuistus. Sellelt küsitakse nõu lillekasvatuse ja tervise kohta, lastakse koostada treeningkavasid ning kirjutada mälestusi.
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