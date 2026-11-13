ELUKOOL | Mandrile õppima läinud noored õpivad rohkem kui koolitarkust

Esmapilgul võib ju tunduda päris uskumatu, et 15–16-aastane noor peaks ühel päeval pakkima oma asjad, kolima kodust mitmesaja kilomeetri kaugusele ja hakkama seal iseseisvalt elama. Eriti veel Hiiumaalt tulles, kus elurütm on rahulik ja koolitee sedavõrd tuttav, et selle võiks läbida peaaegu kinnisilmi ning jalgrattaid – uksi enamasti ei lukustata.