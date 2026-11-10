KAMPAANIA | Vald kutsub Hiiumaad koduks märkima

Hiiumaa vallavalitsus alustas kampaaniat “Minu kodu on Hiiumaa”, millega kutsutakse inimesi kontrollima oma rahvastikuregistri elukohaandmeid ja vajadusel neid uuendama. Hiiumaa vaatest on oluline, et inimesed, kes peavad Hiiumaad oma koduks, oleksid ka registrijärgselt Hiiumaa elanikud.