ESIKOHT | Hiiumaa rallimeestele Läti sarja võit

Kuuest etapist osaleti viiel, neist võideti kolm ja neljal korral jõuti esikolmikusse. Kuigi hooaja viimane võistlus lõppes tehnilise rikke tõttu katkestamisega, piisas varem kogutud punktidest üldvõidu kindlustamiseks.
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