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SPORT

ESIKOHT | Hiiumaa rallimeestele Läti sarja võit

Rallisõitja Jarmo Lige ja tema kaardilugeja Sten Kuusik lõpetasid tänavuse Läti miniralli karikasarja 2WD Rookie klassi üldvõitjatena.

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Jarmo Lige ja Sten Kuusik Virumaa rahvarallil. | Foto: Margusefotod

Kuuest etapist osaleti viiel, neist võideti kolm ja neljal korral jõuti esikolmikusse. Kuigi hooaja viimane võistlus lõppes tehnilise rikke tõttu katkestamisega, piisas varem kogutud punktidest üldvõidu kindlustamiseks.

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