Alaliidu üldkoosolekul oli 13 liikmesklubist esindatud 12. Uus viieliikmeline juhatus valiti peaaegu üksmeelselt. Lisaks Berkmannile kuuluvad juhatusse Pille Aule, Jaan Joonas, Kadri Arunurm ja asepresident Maris Rõõm.
UUDISED
UUS JUHATUS | Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti petankiliidu presidendiks
Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti Petanque’i Klubide Liidu presidendiks. Järgmiseks kolmeks aastaks ametisse valitud uus juhatus soovib parandada võistluskorraldust, suurendada spordiala nähtavust ja pöörata rohkem tähelepanu noortele. Berkmanni sõnul on plaanis tuua järgmisel aastal üks Eesti suuremaid petangivõistlusi ka Kärdla sadamasse.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kolmekuulise perioodipileti rakendumine on veel ootel, kuid regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on jätkuvalt plaanis see protsess lõpuni viia.
ARVAMUS
Hiiumaa koolides, lasteaedades, haiglas ja spordikeskuses on võimalik varjumiseks palju ära teha. Sageli ei nõua see suuri ehitustöid ega kulutusi, vaid olemasolevate ruumide teise...
POLITSEI
Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja 12 väljakutset.
SPORT
FC Hiiumaa kindlustas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga viimases voorus ajaloolise pääsu Esiliiga B-sse, mis on Eestis tugevuselt kolmas liiga. Nii kõrgel liigatasemel ei ole...