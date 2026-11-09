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UUS JUHATUS | Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti petankiliidu presidendiks

Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti Petanque’i Klubide Liidu presidendiks. Järgmiseks kolmeks aastaks ametisse valitud uus juhatus soovib parandada võistluskorraldust, suurendada spordiala nähtavust ja pöörata rohkem tähelepanu noortele. Berkmanni sõnul on plaanis tuua järgmisel aastal üks Eesti suuremaid petangivõistlusi ka Kärdla sadamasse.
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Eesti Petanque'i Klubide Liidu uus president on hiidlane Margus Berkmann (paremalt teine). Vasakult Kadri Arunurm, Jaan Joonas, Pille Aule, Margus Berkmann ja Maris Rõõm. | Erakogu

Alaliidu üldkoosolekul oli 13 liikmesklubist esindatud 12. Uus viieliikmeline juhatus valiti peaaegu üksmeelselt. Lisaks Berkmannile kuuluvad juhatusse Pille Aule, Jaan Joonas, Kadri Arunurm ja asepresident Maris Rõõm.

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