Oktoobri keskel külastas päästeamet koos Hiiumaa valla kriisivalmiduse spetsialistiga valla üheksat kooli ja lasteaeda, samuti Hiiumaa haiglat ja spordikeskust. Eesmärk oli hinnata, kas ja kuidas saab hoonetes ohu korral kiiresti varjuda.
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ARVAMUS | Kas Hiiumaa on varjumiseks valmis?
Hiiumaa koolides, lasteaedades, haiglas ja spordikeskuses on võimalik varjumiseks palju ära teha. Sageli ei nõua see suuri ehitustöid ega kulutusi, vaid olemasolevate ruumide teise pilguga vaatamist. Sama kehtib kortermajade kohta: sobiva varjumiskoha loomine algab keldri koristamisest ja läbimõeldud tegevusplaanist.
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