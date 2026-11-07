Praegu on Tallinnas avatud tema seni suurim isikunäitus “Tunnetuse küsimus”. Hiiu Lehele rääkis ta oma teekonnast ehtekunstini, õpetajatelt kaasa saadud tarkustest, loominguga kaasnevatest kahtlustest ning purjetamisest, mis aitab tal ateljeetööst välja tulla.
PERSOON
EHTEKUNSTNIK | Julia Maria Künnap: Iga uus ehe on võimalus midagi avastada
Hiiumaa juurtega ehtekunstnik Julia Maria Künnap (47) on pälvinud rahvusvahelist tunnustust ning tema ehted on jõudnud maailma muuseumidesse ja erakogudesse. Oma käekirja on ta leidnud vääriskivide lihvimises, andes kõvadele kividele pehmeid, justkui sulavaid vorme.
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