EHTEKUNSTNIK | Julia Maria Künnap: Iga uus ehe on võimalus midagi avastada

Hiiumaa juurtega ehtekunstnik Julia Maria Künnap (47) on pälvinud rahvusvahelist tunnustust ning tema ehted on jõudnud maailma muuseumidesse ja erakogudesse. Oma käekirja on ta leidnud vääriskivide lihvimises, andes kõvadele kividele pehmeid, justkui sulavaid vorme.