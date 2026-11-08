Laupäeval, 7. novembril mängiti võõrsil Tallinna FC Placetiga 1:1 viiki, mis tagas hiidlastele liigatabeli lõppseisuks teise koha.
SPORT
AJALOOLINE | FC Hiiumaa tõusis ajaloos kõrgeimasse liigasse
FC Hiiumaa kindlustas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga viimases voorus ajaloolise pääsu Esiliiga B-sse, mis on Eestis tugevuselt kolmas liiga. Nii kõrgel liigatasemel ei ole Hiiumaa jalgpallimeeskond varem mänginud.
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