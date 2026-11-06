Tiit Randmaa lapsed on sündinud kahes sajandis ja kahel ajastul. Vanemad lapsed Raido ja Kadri sündisid nõukogude ajal, noorim tütar Marta Maria juba Eesti Vabariigis.
REPORTAAŽ
ISADE LOOD | Lapsi mitmest sajandist
Mõnel isal tuleb isarolli täita väga erinevas vanuses. Nii noore uljaspeana kui ka juba elukogenumana. Kui laste sündide vahele jääb mitukümmend aastat, võivad selle ajaga muutuda nii riigikord, eluolu kui ka laste kasvatamise võimalused.
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