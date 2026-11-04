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UUS JUHT | Margarita Korol asub juhtima Pühalepa Vaba Aja Keskust ja Palade Loodushariduskeskust

Lapsepuhkuselt naasev Margarita Korol lahkub 8. novembril Lauka Põhikooli ja Lasteaed Vigri direktori ametikohalt ning asub järgmisest päevast juhtima Pühalepa Vaba Aja Keskust ja Palade Loodushariduskeskust.

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Margarita Korol. | Foto: Hiiumaa vald

Lauka kooli ja Vigri lasteaia senised direktori kohusetäitjad jätkavad ametis, kuid uute juhtide leidmiseks vald esialgu konkurssi ei korralda.

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