DIGILEHT | Hiiu Leht 5. novembril

Hiiu Leht 5. novembril
- Juhtkiri | Mida me Alarist tahame?
- Mõtisklus | Hingedeajal väikesel saarel
- Arvamus | Turvaline Hiiumaa on meie kõigi ühine vastutus
- Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute elundidoonorlusse ja doonorlusse üldiselt?
- Uudis | Mootorpurjekast Alar valmis 3D-mudel
- Uudis | Margarita Korol asub juhtima Pühalepa Vaba Aja Keskust ja Palade Loodushariduskeskust
- Uudis | Tuuletorni arengud teevad spordiklubi murelikuks
- Uudis | Kärdla Mängudemaja on 130 000 euroga müügis
- Uudis | Ninaotsa kerkis 19 meetri kõrgune vaatetorn
- Uudis | Politsei ei leidnud freesasfaldi juhtumis kuritegu
- Uudis | Saaremaa-Hiiumaa jääteele pole väga lootust
- Uudis | Ristnas oli mõõtmisajaloo soojuselt teine oktoober
- Uudis | Tuuletorni külastamine läheb kallimaks
- Politsei | Joobnud ei saanud poest kärakat
- Pääste | Vingugaas pani ohtu mitu elu
- Kultuur | Oleg Samorodni teine romaan viib lugeja taas Kambodžasse
- Sport | Käina koolipoiss jõudis Nõmme Kaljuga medalile
- Sport | Siret Tara võitis Hispaanias maailmameistritiitli
- Persoon | Julia Maria Künnap: Iga uus ehe on võimalus midagi avastada!
- Sattumise lugu | Maris sulab Kalanas ilmaruumiga üheks
- Isade lood | Lapsi mitmest sajandist
- Tervis | Veip läheb käiku juba algklassides
- Eksperiment | Kui keeruline see bowling ikka on?
- 25 aastat tagasi | Kalatööstus edeneb jõudsalt
- Oktoobri parimad palad