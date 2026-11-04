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DIGILEHT | Hiiu Leht 5. novembril

8. november on isadepäev. Heisakem lipud!

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Hiiu Leht 5. novembril
  • Juhtkiri | Mida me Alarist tahame?
  • Mõtisklus | Hingedeajal väikesel saarel
  • Arvamus | Turvaline Hiiumaa on meie kõigi ühine vastutus
  • Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute elundidoonorlusse ja doonorlusse üldiselt?
  • Uudis | Mootorpurjekast Alar valmis 3D-mudel
  • Uudis | Margarita Korol asub juhtima Pühalepa Vaba Aja Keskust ja Palade Loodushariduskeskust
  • Uudis | Tuuletorni arengud teevad spordiklubi murelikuks
  • Uudis | Kärdla Mängudemaja on 130 000 euroga müügis
  • Uudis | Ninaotsa kerkis 19 meetri kõrgune vaatetorn
  • Uudis | Politsei ei leidnud freesasfaldi juhtumis kuritegu
  • Uudis | Saaremaa-Hiiumaa jääteele pole väga lootust
  • Uudis | Ristnas oli mõõtmisajaloo soojuselt teine oktoober
  • Uudis | Tuuletorni külastamine läheb kallimaks
  • Politsei | Joobnud ei saanud poest kärakat
  • Pääste | Vingugaas pani ohtu mitu elu
  • Kultuur | Oleg Samorodni teine romaan viib lugeja taas Kambodžasse
  • Sport | Käina koolipoiss jõudis Nõmme Kaljuga medalile
  • Sport | Siret Tara võitis Hispaanias maailmameistritiitli
  • Persoon | Julia Maria Künnap: Iga uus ehe on võimalus midagi avastada!
  • Sattumise lugu | Maris sulab Kalanas ilmaruumiga üheks
  • Isade lood | Lapsi mitmest sajandist
  • Tervis | Veip läheb käiku juba algklassides
  • Eksperiment | Kui keeruline see bowling ikka on?
  • 25 aastat tagasi | Kalatööstus edeneb jõudsalt
  • Oktoobri parimad palad

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