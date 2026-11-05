HOROSKOOP | 5.–11. november 2026

Jäär
21. märts – 19. aprill
Jäär
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
KULTUUR
Veebruaris prantsuse keeles debüütromaani avaldanud Oleg Samorodnil ilmus juba teine romaan. Uues raamatus jätkuvad tuttava peategelase seiklused Kagu-Aasias, kuid seekord satub ta rahvusvahelise kuritegevuse...
SPORT
FC Hiiumaa esindusmeeskond alistas laupäeval, 31. oktoobril Eesti jalgpalli meistrivõistluste teise liiga eelviimases voorus võõrsil FA Tartu Kalev U21 meeskonna 2:0. Võiduga kindlustasid hiidlased...
JUHTKIRI
Väärikas Alar seisab Sõru sadamas ja laguneb. Ta pole enam mälestusmärk vanale laevaehitustraditsioonile, vaid pigem otsustamatusele.
SPORT
Hiiumaalt pärit sportlane Siret Tara võitis möödunud nädalavahetusel Hispaanias Santa Susannas peetud Rahvusvahelise Kulturismiliidu (IFBB) maailmameistrivõistlustel kuldmedali Fitness Challenge’i hõbetaseme masters-vanuseklassis.