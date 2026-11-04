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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Jahedamad ilmad tulekul

Novembri esimene täispikk nädal olulist muutust ei too. Läheb veidi jahedamaks, kuid maa veel valgeks ei saa.
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Tubala veski. | Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (5.11) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahele. Ilm on sajuta ja ilmselt näeb ka päikest.

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