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KULTUUR

UUS RAAMAT | Oleg Samorodni teine romaan viib lugeja taas Kambodžasse

Veebruaris prantsuse keeles debüütromaani avaldanud Oleg Samorodnil ilmus juba teine romaan. Uues raamatus jätkuvad tuttava peategelase seiklused Kagu-Aasias, kuid seekord satub ta rahvusvahelise kuritegevuse ja luureteenistuste maailma.
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Hiiumaal elav kirjanik ja ajakirjanik Oleg Samorodni. | Vikerraadio

Prantsuse kirjastus Spinelle andis välja Kärdlas elava Oleg Samorodni romaani “Malédiction de la saison des pluies” (“Vihmaaja needus”). Tema esimene romaan “Fièvre rouge” (“Punane palavik”) ilmus sama kirjastuse väljaandel tänavu veebruaris.

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