25 AASTAT TAGASI | Kalatööstus edeneb jõudsalt

Kalatööstus edeneb jõudsalt
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04.11.2026
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03.11.2026
TULEME MÜÜMA! Käinasse Tuuletorni juurde 9. ja 10. novembril kl 9–16. Müügil rõivad, jalanõud jm. Info tel 5813 3326, Kätrin
29.10.2026
Majade ja katuste värvimine. Tel 5781 0103
29.10.2026
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29.10.2026
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29.10.2026
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