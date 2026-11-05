Eesti meedias laiemat kajastust leidnud fitnessi ja kulturismi maailmameistrivõistluste “kullasadu” vajab spordihuvilisele lugejale aga lahtiseletamist, kuna nende alade võistlussüsteem erineb traditsioonilistest olümpiaspordialadest.
SPORT
ESIKOHT | Siret Tara võitis Hispaanias maailmameistritiitli
Hiiumaalt pärit sportlane Siret Tara võitis möödunud nädalavahetusel Hispaanias Santa Susannas peetud Rahvusvahelise Kulturismiliidu (IFBB) maailmameistrivõistlustel kuldmedali Fitness Challenge’i hõbetaseme masters-vanuseklassis.
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