Tartus Annelinna kunstmurustaadionil peetud kohtumises viis Kermo Platov Hiiumaa 31. minutil juhtima. Avapoolaeg lõppes hiidlaste 1:0 eduseisus. Kohtumise lõppseisu vormistas 89. minutil Juhan Jograf Siim, kes on tänavu löönud 23 väravat ning hoiab teise liiga väravalööjate edetabelis teist kohta.
SPORT
JALGPALL | FC Hiiumaal on kõrgema liiga koht käeulatuses
FC Hiiumaa esindusmeeskond alistas laupäeval, 31. oktoobril Eesti jalgpalli meistrivõistluste teise liiga eelviimases voorus võõrsil FA Tartu Kalev U21 meeskonna 2:0. Võiduga kindlustasid hiidlased endale kolm punkti ja jätkavad võitlust kõrgemasse liigasse pääsemise nimel.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
KULTUUR
Veebruaris prantsuse keeles debüütromaani avaldanud Oleg Samorodnil ilmus juba teine romaan. Uues raamatus jätkuvad tuttava peategelase seiklused Kagu-Aasias, kuid seekord satub ta rahvusvahelise kuritegevuse...
JUHTKIRI
Väärikas Alar seisab Sõru sadamas ja laguneb. Ta pole enam mälestusmärk vanale laevaehitustraditsioonile, vaid pigem otsustamatusele.
SPORT
Hiiumaalt pärit sportlane Siret Tara võitis möödunud nädalavahetusel Hispaanias Santa Susannas peetud Rahvusvahelise Kulturismiliidu (IFBB) maailmameistrivõistlustel kuldmedali Fitness Challenge’i hõbetaseme masters-vanuseklassis.