MÕTTELABOR | Hõbemajandus pole tabu – selle üle tuleb arutada

Vananevast elanikkonnast rääkides tulevad enamasti esimesena meelde hooldekodud, hoolekandeteenused ja nendega seotud kulud. Justkui vananev elanikkond oleks pelgalt koorem, mida ühiskond peaks kandma. Üha enam aga mõeldakse kogu maailmas, samuti Hiiumaal selle üle, kas ja kuidas ühiskonna vananemisega kaasnevad muutused võiksid anda tõuke uute teenuste ja ettevõtlusvõimaluste tekkeks – elavdada kogu majandust eesmärgiga parandada inimeste heaolu, olenemata nende vanusest.