Jälgi meid
Kuuluta nüüd otse päis

NOORED

NOORED JA VEIPIMINE | Veip läheb käiku juba algklassides

Hiiumaa koolides tuleb veipimisjuhtumeid ette erineva sagedusega, kuid lapsevanemate kogemused näitavad, et e-sigaretti võidakse proovida juba algklassides.
Avatar photo

Karmen on oma kümneaastasele tütrele seletanud, et veibid võivad küll ilusad välja näha ja hästi lõhnata, aga need kahjustavad ikkagi inimese tervist. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

MÕTTELABOR | Hõbemajandus pole tabu – selle üle tuleb arutada

Hiljutises Kärdla Linna Seltsi mõttelaboris oli vaatluse all järjest aktuaalsemaks muutuv küsimus, kas hõbemajandusest võiks saada Hiiumaa uus arenguvõimalus ja kuidas see puudutab Kärdlat.

42 minutit ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Kalatööstus edeneb jõudsalt

Kalatööstus edeneb jõudsalt

4 tundi ago

REPORTAAŽ

ISADE LOOD | Lapsi mitmest sajandist

Mõnel isal tuleb isarolli täita väga erinevas vanuses. Nii noore uljaspeana kui ka juba elukogenumana. Kui laste sündide vahele jääb mitukümmend aastat, võivad selle...

4 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas suhtute elundidoonorlusse ja doonorlusse üldiselt?

Georg

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×