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MIS EDASI? | Tuuletorni arengud teevad spordiklubi murelikuks

Elamuskeskuse Tuuletorn nõukogu ettepanek anda bowlingusaal koos seadmetega rendile, on tekitanud küsimuse, mis saab Hiiumaa bowlinguklubi Vihurid treeningutest. Klubi soovib bowlinguga jätkata ning on arutanud ka võimalust saal ise rendile võtta.
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Hiiumaa bowlinguklubi Vihurid eestvedaja ja treener Tanel Põldma. | Foto: Kärolyn Kivistik

Septembris tegi Tuuletorni nõukogu Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku lõpetada keskuses toitlustustegevus, anda kohvikuruumid ja inventar rendile ning muuta personalistruktuuri. Samuti soovitas nõukogu anda rendile bowlingusaali ja selle seadmed.

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