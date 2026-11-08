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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Maris sulab Kalanas ilmaruumiga üheks

Mu esimene mälestus on veidi hägune – nõuka ajast. Isa kaardistas ühel suvel Hiiumaa mullastikku ja seetõttu oli siin välitöödel. Ta sai kuidagi hankida “küllakutse” ja saime piiritsooni loa perega. Telkisime kuskil rannas ja öösel tuli piirivalve “propuskit” küsima. Minu mälus oli see just Kalana rannas, kuigi tegelikult vist kindel ei ole. Igatahes jäid sellest korrast meelde Kalana-Ristna suured lained, kui midagi täiesti erilist. Sellist avamerd polnud ma seni veel kogenud.
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Maris Hellrand oma Kalana suvekodu terrassil. | Erakogu

Geenitesti järgi on mul hiidlase verd ka, aga pean ennast osaliselt hiidlaseks oma laste ja nende vanaema kaudu.

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