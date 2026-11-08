SATTUMISE LUGU | Maris sulab Kalanas ilmaruumiga üheks

Mu esimene mälestus on veidi hägune – nõuka ajast. Isa kaardistas ühel suvel Hiiumaa mullastikku ja seetõttu oli siin välitöödel. Ta sai kuidagi hankida “küllakutse” ja saime piiritsooni loa perega. Telkisime kuskil rannas ja öösel tuli piirivalve “propuskit” küsima. Minu mälus oli see just Kalana rannas, kuigi tegelikult vist kindel ei ole. Igatahes jäid sellest korrast meelde Kalana-Ristna suured lained, kui midagi täiesti erilist. Sellist avamerd polnud ma seni veel kogenud.