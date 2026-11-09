Liikluses kõrvaldati sõiduki juhtimiselt kaks juhti, kes olid mootorsõidukit juhtima asunud alkoholi tarvitanult. Meeldetuletusi tuli teha ka kohustusliku liikluskindlustuse ja tehnoülevaatuse puudumise kohta. Politseile teatati ühest liiklusõnnetustest, milles põrkasid kokku sõiduk ja metsloom. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Politsei kontrollis jahikoerte pidamistingimusi
Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja 12 väljakutset.
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