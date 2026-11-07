EKSPERIMENT | Kui keeruline see bowling ikka on?

Hiiumaa bowlinguklubi Vihurid eestvedaja ja treener Tanel Põldma esitas mulle suvel väljakutse: kui kiiresti ja kas üldse on võimalik õppida bowlingut päriselt mängima? Olin enne eksperimendi algust bowlingut mänginud kõigest kolm korda ning see polnud minus erilist huvi tekitanud.