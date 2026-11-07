Hiiumaa bowlinguklubi Vihurid eestvedaja ja treener Tanel Põldma esitas mulle suvel väljakutse: kui kiiresti ja kas üldse on võimalik õppida bowlingut päriselt mängima? Olin enne eksperimendi algust bowlingut mänginud kõigest kolm korda ning see polnud minus erilist huvi tekitanud.
REPORTAAŽ
EKSPERIMENT | Kui keeruline see bowling ikka on?
“Paranda viis liistu paremale ja veereta üle teise noole.” Esimestes bowlingutrennides kõlasid juhised minu jaoks nagu võõrkeel. Pean tunnistama, et liistude lugemine ei saanudki mulle kolme kuuga päris selgeks.
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